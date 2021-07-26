Perabet altyapı güvenilir mi sorusu canlı bahis bürosunu Güven analizinde daha önce kısaca değindiğimiz konu başlıklarından birisiydi. Canlı bahis siteleri ve casino siteleri tamamen internet üstünden yayın yapmak zorundalar. Yurtdışında durum değişiyor; fizik ofisleri, büroları, casino ve kumarhaneleri bulunuyor. Ancak ülkemizde bu sitelere izin verilmediğinden dolayı internet yani sanal olarak yayın yapmak durumunda olan bu noktada ise devreye altyapı kalitesi giriyor. Altyapı hem görsel detaylar açısından önemli hem de sitenin güvenilir olarak hizmet vermesi açısından son derece belirleyici olmaktadır. Bu noktalarda ise betconstruct altyapı yazılımı üyelere sonuna kadar güven veriyor. Hiçbir şekilde güvenlik açığı bulunmayan web site inşa edilmiş durumda. Zaten bu sebeple üyelerde gönül rahatlığı ile para yatırma para çekme gibi finansal işlemlerini bile süratli bir şekilde tamamlayabiliyorlar.

Perabet Altyapı Kalitesi Yeterli Mi?

Perabet altyapı noktasında en yetenekli firmalardan birisi olan betconstruct yazılımını tercih ederek 2018 yılında faaliyetlerini başlatmış olan bir canlı bahis sitesidir. Finansman desteği oldukça güçlü tutulmakta olan canlı bahis sitesi zaten kayıtlı bir ticari marka olarak da başarı basamaklarını çok hızlı tırmanıyor. Kısacık zaman dilimi içerisinde varlığını kabul ettirmiş olan bahis bürosu majör sitelerle yarışabilecek kapasitede spor bahisleri servisinde yüksek maç oranları ile hizmet veriyor. Ayrıca sitenin casino ve canlı casino oyunlarında da üyeleri tatmin etmeyi Başaran kaliteli çalışmaların olduğunu belirtelim. Bu unsurların üyelere nitelikli bir şekilde sunulabilmesi için de site kurulduğu andan itibaren altyapı noktasına betconsturct yazılımını tercih ediyor.

Perabet Şirket Bilgileri Paylaşılıyor Mu?

Perabet şirket bilgileri noktasında da paylaşıma gitmektedir. Çuraçao merkezine kayıtlı olan bir şirketin bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Holigan Vizyon NV şirketi tarafından finanse ediliyor. Oldukça güçlü olan canlı bahis sitelerini finanse eden firma başka bahis büroları da bünyesinde barındırıyor. En büyük ölçekli bahis firması olan Holigan Vizyon kaliteli özellikleriyle ülkemizde de Türkçe yayın hayatını sürdürüyor ve 10 yılı aşkın zamandır güvenin adresi olmayı devam ettiriyor. Canlı bahis bürosu şirket üstünde büyük bir yazılım desteği alıyor. Zaten bunun neticesinde de üyelere oldukça yüksek maç oranları ve yüksek limitli olan bonuslarla kazanç fırsatları sunuluyor.