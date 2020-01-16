Malta lisanslı kaçak bahis firmaları kategorisine 2015 yılında katılmış olan Perabet çekim metotları ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorular bu incelememizde yanıt bulacak. En iyi kaçak bahis firmaları arasında her zaman kendisine özel bir yer bulmaya başarmış olan firma Çuraçao lisanslı olarak yasal hizmetler veriyor. Pronet Gaming şirketinin bir marka ürünü olarak 2015 yılından itibaren Türkçe dil seçeneği ile ülkemizde de boy gösteriyor. Spor bahisleri, canlı bahis, casino, canlı casino oyunlarında yüksek kazanım fırsatları da büroda yer almaktadır. Üyeler kazançlarını çekmek istediğinde modern finans uygulamaları ile kolay işlem fırsatından faydalanabilirler.

Perabet Çekim İşlemleri Nasıl Yapılır?

Bunun için öncelikli olarak Perabet giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra kendi hesap panelinize ulaşmalısınız. Perabet güvenilir kaçak bahis firmaları kategorisinde bulunmaktadır. Dolayısıyla finans işlemlerinde şeffaf yönetim anlayışı ön plana çıkmaktadır. Hem para yatırırken hem de para çekerken denetlenebilir olan ve evrensel olan finansal çözümleriyle üyelere hitap ediliyor. Spor bahisleri ve canlı bahis servisindeki yüksek maç oranları ile elde ettiğiniz kazançları çekmek istediğinizde işlem yapmanız oldukça kolay. Hesap panelinde bulunan çekim butonuna tıkladığınızda online bir formu doldurmanız gerekmektedir. Form güvenilir özellik göstermekte burada sizden istenen limitin girilmesi talep edilmektedir. Ayrıca hangi yöntemle çekim yapmak istiyorsanız karşısına tik atmanız gerekmektedir. Bu sayede işleminizi tamamlayıp, kendi hesabınıza paranızı aktarabilirsiniz.

Perabet Çekim Metotları Nelerdir?

Çekim için kullanabileceğiniz yöntemler de oldukça stabil şekilde üyelere sunulmaktadır. Perabet bahis bürosu çekim metotları içinde çok fazla yöntem bulunmaktadır. Yukarıda listelemiş olduğumuz yöntemler hem banka kanallarını hem de sanal hesapları kapsamaktadır. Bu sayede kolaylıkla çekim işlemi gerçekleştirebilir, karlı çıkabilirsiniz. Para çekim talebi oluşturmak istediğiniz de bazı limitler içerisinde hareket etmek zorundasınız. Perabet bahis bürosu çekim limiti uygulamaya göre farklılık göstermektedir. Kredi kartı ile birlikte çekim yapmak istiyorsanız günlük maksimum sınır 20 bin TL ile sınırlandırılmıştır. Eğer Papara uygulaması ile çekim yapmak istiyorsanız gün içerisinde 20 bin TL’ye kadar çekim yapabilirsiniz. Astropay ile çekim yapmak istediğinizde günlük sınır 10 bin TL olarak belirlenmiştir.