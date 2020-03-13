Perabet Bonuslarda Belge Talebi İster Mi?

Perabet bonus kampanyalarından yararlanmak için belge ve evrak göndermek gerekiyor mu? İnternet üzerinden oynanan iddaa ve casino oyunlarında belge gönderme işleminin önemli bir yeri var. Bazı bahis siteleri, oyuncularından sık sık belge talep ediyor. Bu belge talebi bonus ve kampanya seçeneklerinde de geçerli. Peki, Perabet bahis sitesi kullanıcılarından belge ve evrak talebinde bulunuyor mu?

Perabet Belge Talebi Ne Zaman Geçerli?

Perabet belge talebi sık sık istenmiyor. Bu bahis sitesine üye olan kullanıcılar bu konuda şanslı. Bahis sitesi belge talebi, ödeme işlemlerinde geçerli. Belge talebi, genellikle ilk para yatırma ve para çekme işleminde isteniyor. Belge ve evrak talebi, bazı durumlarda bonus kampanyalarında da söz konusu oluyor. Bahis sitesindeki bonuslardan yararlanmadan önce site yönetimine belge göndermeniz gerekebilir. Peki, belge ve evrak talebi hangi bonuslarda geçerlidir? Belge göndermenin geçerli olduğu bonuslar, önceden açıklanıyor. Hangi bonus kampanyalarında belge göndermeniz gerektiğini öğrenmek için sitedeki Promosyonlar bölümüne tıklayın. Bu bölümde her bir bonus görselinde bonus kurallarını görebilirsiniz.

Perabet Genel Kural ve Şartlar

Bonus uygulamaları ile ilgili ayrıntılar, Perabet genel kural ve şartlar bölümünde açıklanmıştır. Bonus kazanmadan önce bonus kurallarını ayrıntılı bir şekilde okumanızı öneririz. Perabet bahis sitesi, Müşterilerimizi Tanıyalım programı çerçevesinde kullanıcılarından belge talep eder. Eğer kazandığınız bonus kampanyasında belge göndermeniz gerekiyorsa site yönetimine evrak göndermeniz gerekir. Belge istenirse kimlik kanıtı, adres kanıtı ibraz etmeniz gerekir. Canlı destek uygulaması ya da e-posta gibi yöntemler ile sizden istenen belgeleri bahis sitesine iletebilirsiniz. Kimliğinizi doğrulamak için göndermeniz gereken belgeler şunlar: kimlik fotokopisi, ikametgah kopyası, son 3 aya ait olan ev faturası… Site yönetiminden belge talebi gelirse sizden istenen evraklarınızı bahis sitesine göndermelisiniz.