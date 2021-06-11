Perabet Bonusları Nelerdir, Nasıl Kazanılır?

Perabet bonusları noktasında ihtiyacınız olan bütün teknik detayları bugünkü ayrıntılı olan analizimizde sizinle paylaşacağız. Böylece canlı bahis bürosu lan istifade ederken çok yüksek limitli olan promosyonların sahip olabileceksiniz. 2019 yılı itibariyle faaliyetlerini başlatmış olan Perabet canlı bahis sitesi ülkemizin en sevilen firmalarından birisi olarak yoluna devam ediyor. Canlı bahis bürosu avantajlı ve kazançlı bir firma olarak Pronet Gaming altyapı yazılımından destek almaktadır. Bu sebeple canlı bahis sitesi hem beğenilen çalışmalara imza atıyor. Hem de cömertliğini her fırsatta üyelerinin ispatlamaya başarıyor. İhtiyacınız olan tüm promosyonlarla ilgili detaylar aşağıda yer veriyoruz.

Perabet Hoşgeldin Bonusu Veriyor Mu?

Perabet hoşgeldin bonusu canlı bahis bürosuna her üyenin sadece bir kere faydalanabileceği son derece cazip bir fırsattır. Perabet kayıt işlemleri online olarak gerçekleşiyor. Nasıl hesap açacağınızı bilmiyorsanız sayfalarımızdaki yönergeleri takip edebilirsiniz hesap açma işlemlerinden sonra ise Spor bahisleri veya canlı bahis servisler için yapacağınız ilk yatırım işleminde size hoşgeldin bonusu verilecektir. Bu promosyon için ilk yatırımınızı en az 100 TL tutarında yatırım yapma şartı bulunmaktadır. Üç aşamalı yatırım işlemleri ile birlikte %100 oranındaki promosyonda en fazla 365 TL değerinde her bir üyenin sadece bir kere faydalanabileceği cazip bir promosyonun sahibi olabiliyorsunuz. Ayrıca siteye hesap açma işlemlerini tamamladıktan sonra üyelerin siteye alışabilmesi için 15 TL değerindeki deneme bonusunu da talep edebilirsiniz. Bunun için sitenin canlı destek birimi ile irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.

Perabet Yatırım Bonusları İçin Bilmeniz Gerekenler

Perabet yatırım bonusları noktasında da sitede farklı alternatiflerden faydalanabiliyorsunuz. Canlı bahis bürosu depozit promosyonları noktasında çıtayı her geçen gün daha da yükseltiyor. Cepbank uygulamaları ile birlikte yatırım gerçekleştirdiğinizde her gün 150 TL tutarında çevrim şartı bulunmayan bir promosyon kazanıyorsunuz. Ayrıca cepbank yatırımlarınızda %10 oranında çevrim şartı bulunmayan ve 500 TL tutarındaki farklı bir promosyonu daha sahibi olabilirsiniz. Sitede bitcoin uygulamasını kullanarak yatırım yaptığınızda minimum 50 TL tutarındaki yatırımlarınızda size günlük yüzde 15 oranında başka bir bonus daha verilecektir. Yatırım bonusları içerisinde sanal kartlara yönelik yüzde 15 oranında ve günlük maksimum 250 TL tutarında başka bir Bonus daha bulunuyor.