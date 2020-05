Perabet Çağrı Merkezi Hizmetleri Yeterli Mi?

Üyelerine, ihtiyaç duydukları her an, her konuda yardımcı olmayı, müşteri odaklı hizmet anlayışının temeli olarak gören sanal kaçak bahis şirketi, bu amaçla, çeşitli çağrı merkezi hizmetleri araçları kullanmaktadır. Perabet çağrı merkezi hizmetleri yöntemlerinin en başında, e-posta yoluyla çağrı merkezi hizmetleri gelmektedir. Bu yöntemde, güvenlik açısından, sadece üyelik formunda belirtilen e-posta adresi kullanılmaktadır. Kullanıcılar; her türlü soru, sorun, görüş ve önerileri için, info@Perabet.com adresine e-posta gönderebilirler. Kesintisiz görev başında olan Kaçak bahis şirketi müşteri hizmetleri birimi, gönderilen e-postaları inceleyip en kısa zamanda sonuçlandırmaktadır.

Perabet Online Chat Nasıldır?

Perabet Online chat hizmetinden, sadece kayıtlı üyeler faydalanabilmektedirler. Sanal bahis platformu, resmi tatiller dahil, haftanın 7 günü 24 saat faaliyettedir; buna bağlı olarak, Online chat ekibi de, 7/24 görev başındadır. Online chat hattına bağlanabilmek için, kaçak bahis şirketinde sağ alt köşede bulunan logonun tıklanması yeterlidir. Açılan bağlantı penceresinde, ad, soyad, kullanıcı adı belirtildikten sonra, konu seçimi yapılarak, çevrimiçi görüşmeye başlanabilir. Burada verilen konu seçenekleri; para yatırma, para çekme, bonus/discount, spor bahisleri, casino/canlı casino, poker/okey ve tavla ile aranma talebidir. Üyeler; görüşme konusunu seçebilir ya da kaçak bahis şirketi tarafından telefonla aranmayı talep edebilirler. Kaçak bahis şirketi Online chat personeli, en kısa sürede, üyeyi, kayıtlı cep telefonundan arayarak yardımcı olacaktır.

Perabet Telegram Hattı

Sanal kaçak bahis şirketine, 24 saat açık tutulan Telegram hattı aracılığıyla, mesaj göndererek, ya da doğrudan arayarak ulaşmak da mümkündür. Perabet Telegram numarası +380 958529530 olarak verilmiştir. Bahis platformu kullanıcıları, bu hat aracılığıyla, her türlü soru, sorun ve öneriyi, kolaylıkla Müşteri Hizmetleri’ne iletebilmektedirler. Sanal kaçak bahis şirketinin Facebook, Twitter ve Instagram sosyal medya hesaplarını takip edenler, bu sitelerin mesajlaşma özelliği aracılığıyla da Müşteri Hizmetleri birimine ulaşabilirler.