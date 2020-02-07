Perabet Canlı Chat Kullanımı

Perabet canlı chat ile de üyelerinin beğenisini kazanıyor. Oldukça kaliteli uygulamaların adresi olmayı sürdüren Perabet 2015 yılından beri ülkemizde de boy gösteriyor. Türkçe dil desteği ile beraber son derece kullanışlı olan pratik çözümleri bünyesinde barındıran Perabet üyelerinin sorularına yanıt üretebilmek için sitede canlı chat hizmeti veriyor. Bu uygulamadan faydalanmak için Perabet kayıt ve üyelik işlemlerini tamamlayarak siteye giriş yapmalısınız. Perabet giriş yaptıktan sonra sağ alt köşede bulunan konuşma balonu ikonuyla canlı chat alabilirsiniz.

Perabet Canlı Chat Konuları Nelerdir?

Sağ alt köşede bulunan konuşma balonuna tıkladığınızda adınızı soyadınızı ve kullanıcı adınızı girerek canlı desteğe erişim sağlayabilirsiniz. Perabet canlı chat konuları içerisinde para yatırma ve para çekme uygulamaları ilk sırada yer alıyor. Finans işlemleri ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu menüden öğrenebiliyorsunuz. Ayrıca son dönemde giderek popülerleşmekte olan kare kod uygulaması ile ilgili sorunlar yaşadığınızda da size anında canlı chat veriliyor. Sadece finans işlemleri için değil aynı zamanda bahis seçenekleri ile ilgili sorunlarınız olduğunda da 7 gün 24 saat canlı chat sunuluyor. En çok merak edilen konulardan biriside bonuslar. Bonusların hesaba aktarılmasındaki çevrim şartlarını öğrenmek istediğinizde canlı chat birimine soruları yöneltebilirsiniz. Ayrıca bonuslarını hesaba aktarılması ile ilgili destek almak için aynı uygulamaya göz atabilirsiniz.

Perabet Eposta Adresleri

Canlı chat birimi ile müşteri hizmetleri servisi devreye sokulurken Perabet iletişim araçları sadece bununla sınırlı tutulmuyor. Sitedeki bütün uygulamalarla İlgili belge göndermek istediğinizde belge@Perabet.com eposta adresi devreye sokuluyor. Ayrıca finans işlemlerinde teyit etmek için fatura veya dekont göndermek zorunda kaldığınızda yine bu eposta adresini kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde eğer destek hizmetini eposta yöntemiyle almak istiyorsanız destek@Perabet.com son derece aktif bir şekilde kullanılan uygulamadır. Perabet ile ilgili genel konularda merak ettiğiniz her türlü soruyu yönetebileceğiniz ve aynı zamanda bütün detayları ile yanıt alabileceğiniz eposta adresi info@Perabet.com olarak sitede yer alıyor. Böylece çok farklı seçenekler üstünden Perabet müşteri hizmetleri servisi size hitap etmektedir.