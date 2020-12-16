Perabet en az kaç para yatırılır sorusu oldukça önemli çünkü pek çok bahisçi ve oyuncu çok fazla para yatırma işlemini talep etmiyor. Cebinde ne kadar para varsa o kadar yatırım yaparak bahis almak istiyor. İşte bu noktada ise devreye canlı bahis bürosu tarafından sunulan finansal çözümler giriyor. En az para yatırma yöntemi şu an itibarı ile bahis sitesinde Ecopayz uygulaması için belirlenmiş durumda ve tahmin ettiğiniz üzere sadece 1 TL tutarında yatırım işlemi yapabiliyorsunuz ki pek çok sitede bu kadar alt limite inilemiyor. Perabet para yatırma yöntemleri içerisinde bulunan Ecopayz uygulaması ile yatırım yapabilmek için öncelikli olarak bir Ecopayz hesabı açabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde ecopayz hesabı açtıktan sonra ise yatırım işlemlerinize minimum 1 maksimum 50 bin TL limitli aralığında transfer işlemini günlük olarak yapabileceksiniz.

Perabet Papara Para Yatırma Limiti Ne Kadar?

Perabet papara para yatırma limiti minimum 100 TL olarak belirlenmiştir. Özellikle son dönemde para yatırma yöntemleri içerisine yerleştirilmiş olan papara uygulaması en çok talep gören sanal kartlar içerisinde zirvede bulunuyor. Bunun önemli gerekçesi hem kartın komisyonsuz olarak işlem yapması hem de Türkiye merkezli bir kart olması. Bu sebeple fiziki kartına sahip olabileceğiniz papara uygulaması canlı bahis bürosuna en çok rağbet gören sanal kartlar içerisinde de ilk sıralardaki yerini korumayı başarmaktadır. Ayrıca canlı bahis bürosunda başka sanal kart çeşitlerine de yer veriliyor. Astropay uygulaması ile en az 10 USD limit ile yatırım yapabiliyorsunuz. Jeton kart uygulaması ile birlikte minimum 100 TL limitli para yatırabileceğinizi belirtiyoruz.

Perabet Banka Havalesi Para Yatırma Limiti Ne Kadar?

Perabet banka havalesi para yatırma limiti minimum 100 TL olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde kripto para birimlerinin tamamında canlı bahis bürosunu 4 farklı kripto para birimi ile işlem yapabiliyorsunuz. En az 100 TL yatırmanız gerekmektedir. Canlı bahis bürosunda Ecopayz uygulamasından sonra en az yatırım limiti cepbank uygulaması için belirlenmiştir. Hem cepbank hem de QR Kod uygulamalarını kullanıp para yatırmak istediğinizde en az 20 TL altı sınırla işlem yapmanız gerekiyor. Dolayısı ile canlı bahis bürosu para yatırma limitleri ile göz dolduruyor. Üyelere çok kolay bir şekilde yatırım işlem fırsatı sunuyor. Üstelik para yatırma süresi incelendiğinde minimum 1 dakika ile 30 dakika arasında işlemler tamamlanabiliyor.