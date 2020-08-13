Perabet Evrak Gönderimi Nedir?

Perabet evrak gönderimi kayıt sırasında birçok farklı kaçak kaçak bahis şirketinin kullanıcılarından istediği bir argüman olarak bilinmektedir. Müşteriler bu hususta çok güvensiz bir ortamda bahis almaya gayret gösterirler. Evrak bilgileri bünyesinde çok detaylı ve kötüye kullanıldığında tehlikeli olabilecek bilgiler bulundurduğundan, Perabet bünyesinde talep edilmemektedir. Bunun yerine müşterilerden birtakım kullanıcı bilgileri talep eder. Bu kullanıcı bilgileri özel ya da tehlikeli olmamakla birlikte, tamamen müşteri memnuniyeti ve güvenliği sağlamak adına gerçekleştirilen bir rutin olarak göze çarpar. Siz bir canlı bahis tutkunu olarak Kaçak bahis şirketi bünyesine kayıt yaparken evrak göndermek istemeyeceğiniz gibi, bilgilerinizi fazla şekilde de paylaşmak istemezsiniz. Güven konusu bu durumda çok önemli bir başlıktır.

Perabet Hesap Açma Nasıldır?

Perabet hesap açma ilk olarak istenin en güncel ve yeni giriş adresinin tarayıcıya yazılması ile birlikte sayfaya ulaşılması ile başlamaktadır. Ana sayfa içerisinde yer alan ve kayıt işlemlerini başlatan buton olarak görülen “kayıt ol” seçeneğine tıklayarak kaydınızı başlatabilirsiniz. Size sorulan ve güvenlik açısından gerekli olan bilgileri vererek kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak evrak doğrulaması için e-posta adresinizi kontrol ederek aktivasyon mailine tıklamanız gerekmektedir. Bu aşamaların sonunda kayıt tamamlanmış olur. Ödemeler noktasında kesinlikle sizden herhangi bir belge veya evrak fotokopisi talep etmiyor. Bazı siteler ödeme yaparken fatura fotokopisi veya evrak fotokopisi talep edebilmektedir. Canlı bahis bürosu sadece üyelik işlemleri sırasında sizden belge talep etmektedir. İstenmiş olan evrak fotokopisi yeterli görülmektedir.

Perabet Hoş Geldin Promosyonu Nedir?

Perabet hoş geldin promosyonu kaçak kaçak bahis şirketine kayıt olan her kullanıcının kolaylık ile elde edebileceği bir promosyon türüdür. Kaçak kaçak bahis şirketi dahilinde herhangi bir koşul ya da ön şart gerektirmediğinden, siteye kayıt olan ve ilk yatırımlarını gerçekleştirecek müşterilerin tamamı bu promosyondan faydalanabilirler. Belirli bir miktarda verilen ve bir kereye mahsus olarak tanımlanan bu promosyon, hesap açmanın bir tamamlayıcısı olarak bilinmektedir. Site içerisinde yer alan promosyonların tamamında olduğu gibi, hoş geldin promosyonu da otomatik değildir ve müşteriler tarafından talep oluşturulması gereken bir konudur. Canlı destek birimini kullanarak talep formu oluşturabilir ve hoş geldin promosyonunuzun tadını çıkarabilirsiniz.