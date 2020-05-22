Perabet Finans İşlemleri Güvenli Mi?

Perabet finans işlemlerinde güvenlik, sanal bahis firmasının genel güvenlik politikası doğrultusunda, sıkı önlemlerle sağlanır. Bahis platformu, kişisel ve finansal bilgileri, doğrudan aktif güvenlik duvarı yazılımının arkasındaki güvenli ağda, şifreli ve şifre korumalı bir veri tabanında saklamaktadır. Bahis sitesi gizlilik politikası uyarınca, bu bilgilere, yasal bir zorunluluk olmadığı sürece, üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların erişimine izin verilmez; hiçbir bilgi internet ortamında kesinlikle yayınlanmaz. Online bahis sitesi üyeleri, para yatırma ve çekme işlemlerini, hiçbir güvenlik kaygısı duymadan gerçekleştirebilirler.

Perabet’de Yatırım Nasıl Yapılır?

Bahis platformu kullanıcıları, sitedeki hesaplarına, yatırım sayfasında listelenen yöntemlerden herhangi birini kullanarak yatırım yapabilirler. Perabet yatırım yöntemleri; havale/EFT, CMT Cüzdan, Paygiga, Jeton, Hızlı Havale, Bitcoin, Papara, Otopay, Cepbank, Hızlı QR ve kredi kartıdır. Bahis sitesi yatırım talepleri, 7 gün 24 saat, deneyimli finans ekibi tarafından işleme alınarak tamamlanır. Para yatırma formunda belirtilen bilgilerle para yatıran üyenin bilgileri aynı olmak zorundadır. Yatırım işlemleri sırasında yaşanan herhangi bir sorunda, kesintisiz çevrimiçi olan Canlı Destek hattından yardım alınabilir.

Perabet’de Hızlı Çekim

Kullanıcılar, gerekli şartları sağlamaları halinde, hesaplarındaki kazancı, para çekme yöntemlerinden birini seçerek, diledikleri zaman çekebilirler. Bahis firmasının hesap bilgileri sıklıkla değiştiği için, çekim işleminden önce, güncel hesap bilgilerinin müşteri hizmetlerinden öğrenilmesi gerekmektedir. Perabet çekim yöntemleri; banka hesabına transfer, Bitcoin ve Papara’dır. Günlük çekim alt limiti 200 TRY, üst limit ise 20.000 TRY olarak belirlenmiştir. Üyeler, 24 saat içerisinde bir adet çekim işlemi gerçekleştirebilirler. Bahis sitesi çekim talebi, 7 gün 24 saat kabul edilmektedir. Üyenin hesabında bonus varsa, bonus şartları tamamlanmadan çekim talebi verilemez. Kazancın ödenmesi sırasında, sanal bahis firması, hiçbir kesinti yapmamaktadır.

Perabet Para Çekme Limiti Uyguluyor Mu?

Perabet para çekme limiti uygulamalara göre değişiklikler göstermekle beraber alt limiti minimum 100 TL olarak belirlenmiştir. Bu uygulamaları kullanarak para çekmek istediğinizde en az 100 TL çekim limiti bulunmaktadır. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde günlük maksimum 20000 TL para çekim limiti bulunmaktadır. Ancak 20.000 TL tek seferde çekemiyorsunuz.