Perabet Giriş Adresi Neden Değiştiriliyor?

Perabet giriş adresi zaman zaman değiştirilebiliyor. Canlı bahis bürosu yurtdışından lisans alarak 2016 yılından itibaren ülkemizde de boy gösteriyor. Malta merkezli olarak kurulmuş olan şirket Avrupa’nın en dominant bahis sitelerinden birisidir. Hem sunduğu yüksek maç oranları ile hem de casino canlı ve casino servisindeki nitelikli çalışmalarıyla canlı bahis bürosu dikkat çeken uygulamalara imza atmayı başarıyor. Bu sebeple ülkemizde de oldukça popüler olan büro kaçak kabul edildiğinden dolayı da her hafta engelleniyor. Ülkemizde canlı bahis siteleri adres engellemesi artık standart hale gelmiş durumda. Perabet kayıt ve üyelik işlemleri ile siteye hesap açmayı düşünüyorsanız siz de her hafta sitenin en az 1 çoğu zaman da 2 defa engellenmesine alışmış olmanız gerekiyor.

Perabet Adres Güncellemesi Ne Zaman Olur?

Perabet adres güncellemesi dediğimiz domain bilgilerindeki değişiklikler yukarıda bahsetmiş olduğunuz gerekçelerle ortaya çıkıyor. Yani site lisanslı ve sertifikalı olmasına rağmen engelleniyor. Çuraçao hükümeti tarafından verilmiş olan oyun oynatma lisansı güncelliğini koruyor. Aslında hem bahis hem de casino oynatabilmek için hiçbir yasal engellemenin bulunmaması gerekiyor. Fakat ülkemizdeki İddaa sitelerinin korunması adına bazı kararlar alınıyor ve bu kararların neticesinde sitenin adresi kapatılıyor. Çoğu zaman hafta içi günlerine denk düşen adres kapatılmalarının saatini tam olarak kimse bilmiyor. Fakat 1 dakika önce giriş yaptığınız bir siteye 1 dakika sonra erişim sağlayamayabilirsiniz. Bu süre içerisinde ise genellikle yarım saat süren uygulamaların neticesinde yeni bir adresle birlikte tekrardan site erişime açılıyor.

Perabet Güncel Giriş Adres Bilgileri Nasıl Belirlenir?

Perabet güncel giriş adres bilgileri belirlenirken canlı bahis bürosu genellikle ismini sabit tutarak sonuna sayılar ekliyor. Zaten ülkemizde hizmet veren bütün canlı bahis siteleri bu uygulamayı devam ettiriyor. Bazı bahis bürolarında başına bazı bahis bürolarındaysa ismin sonuna bazı sayılar ekleniyor. Sayıların eklenmesine çoğu zaman site sıra takip ediliyor. Ancak bazen karışık olarak da domainler belirlenebiliyor. Bu sebeple canlı bahis bürosu adres değişimlerinde sayfalarımızı takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Herhangi bir şekilde arama motorlarına gittiğiniz takdirde zaten ihtiyacınız olan güncel bilgilere ulaşmak sizin için son derece zor olacaktır.