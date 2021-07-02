Perabet Hesap Silme Öncesi Yapılması Gerekenler

Perabet hesap silme işlemlerine geçmeyi düşünüyorsanız öncelikli olarak bir dizi işlemi yerine getirmeniz gerekiyor. Bu işlemler için ise öncelikli olarak hesap bakiyenize girmeniz gerekiyor. Eğer bakiyenizde para varsa bu paraları kendiniz çekmelisiniz. Paraları çekmezseniz paralarınız size finans servisi tarafından iade ediliyor. Dolayısıyla dosya masrafı ve gönderim ücreti gibi kayıplar meydana geliyor. 2. Olan nokta ise promosyonlarla ilgili. Kazanmış olduğunuz ve hak edilmiş promosyonlar varsa mutlaka talep edin. Daha sonra hesabınızı kapatın çünkü hesap kapatma işlemi onaylanırsa promosyonlar silinecek ve size hiçbir şekilde ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca bu promosyonlar için tekrardan hak iddia etme durumunuz da bulunmayacaktır.

Perabet Hesap Kapatma Üyelik İptali Nasıl Yapılır?

Perabet hesap kapatma işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsanız acele etmeyin, paniğe kapılmayın. Hesabınızı kapatma zannettiğinizden daha kolay ancak bazı noktalarda dikkatinizi dağıtacak olursanız maddi anlamda kayba uğramanız da kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple editörlerimiz bugün sizler için hesap kapatma işlemleri ile ilgili tüm detayları masaya yatırıyor. Genellikle üyeler kendi ekonomik problemleri sebebiyle hesap kapatıyorlar. Çok nadir olarak Perabet şikayet konuları gerekçesiyle hesabını kapatan üye ile karşılaşıyoruz. Her ne sebeple olursa olsun hesap kapatma işlemleri sizin yasal hakkınızdır ve istediğiniz zamanda devreye sokabilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki detaylara göz atmanız yeterli olacaktır.

Perabet Üyelik İptali İçin Müşteri Hizmetleri Servisi

Perabet üyelik iptali gerçekleştirmeyi düşündüğünüzde sitenin müşteri hizmetleri servisi irtibata geçme zorunluluğu bulunuyor. Müşteri hizmetleri servisi ile farklı kanallar üstünde irtibat kurabilirsiniz. Bizim tavsiyemiz Perabet canlı destek birimi ile irtibat kurmanızdır. Ana sayfanın sağ alt köşesine entegre edilmiş olan canlı destek logosuna tıklarsanız karşınızda açılacak olan pencereye kullanıcı bilgilerinizi yazarak görüşmeyi başlatabiliyorsunuz. Müşteri hizmetleri servisi doğal olarak sizi ikna etmeye çalışacaktır. Siz bu noktada kararlı olduğunuzu hissettirirseniz zaten talebiniz alınmakta ve genellikle 48 saat içerisinde işlemleriniz onaylanmaktadır. İşlemi onayını yine canlı destek birimi üstünden takip etmeniz mümkün olmaktadır. Böylece sorunsuz ve kayıtsız bir şekilde hesabınızı tamamen devre dışı bırakmış olacaksınız.