Perabet İos Uygulama Yükleme Linki Nasıl Bulunur?

Perabet ios uygulama yükleme linki için canlı casino sitesi ana sayfasına tıklayabilirsiniz. Ayrıca promosyon marketi ile giriş yaptığınızda burada da indirme linki buluyor. Apk dosyası indirirken dikkatli olmalısınız. Çünkü dosyayı telefonunuza indirdiğinizde kurulum işlemlerine geçmeden önce tarama istenecektir. Gerekli olan taramaları yaptırdıktan sonra ise uygulamanın kurulumuna geçebiliyorsunuz. Oldukça teknik olan bu meselede sıkıntı yaşarsanız Perabet canlı destek birimi ile irtibat kurabilirsiniz. Yönergeleri takip ettiğiniz takdirde uygulamanın kurulumu 5 dakika kadar sürüyor. Ayrıca uygulama kurulumu sırasında sizden bazı izinleri vermenizi isteniyor. Bu izinleri verdiğiniz takdirde sorunsuz bir şekilde aplikasyon kurulmuş olacaktır.

Perabet İos Uygulama Nasıl Kullanılır?

Perabet ios uygulama noktasında üyelerine alternatif sunmayı başarıyor ve bu şekilde sunulmuş olan uygulama ile birlikte kolaylıkla canlı bahis bürosunun erişim fırsatlarını artırabiliyor. Tematik olarak casino sitesi formatında 2015 yılında kurulmuş olan canlı bahis sitesi şu ana kadar sunmuş olduğu nitelikli uygulamalarla ülkemiz bahis pazarında söz sahibi olmaya başladı. Betandwork gaming network gibi nitelikli bir altyapı firmasından yazılım desteği alınıyor. Zaten bu alt yapı firması sadece casino sitelerinde servis sağlayıcı hizmeti veriyor. Bu sayede bahis bürosu üyelerine alternatif oyunları donmadan oynatma fırsatını da değerlendiriliyorsunuz. Ayrıca Perabet mobil uygulamalar noktasında da farklı aplikasyonlar geliştiriyor. Android işletim sistemli telefonlar için geliştirilen Android uygulamayı daha önce incelemiştik. Bugün iphone marka telefonlar için geliştirilen ücretsiz uygulamadan bahsetmek istiyoruz.

Perabet İOS Aplikasyon Sayfa Açılış Hızı Yeterli Mi?

Perabet İOS aplikasyon iki farklı versiyonda üyelere sunulmaktadır ve her ikisi de çok hızlı şekilde açılmaktadır. Bunlardan birincisi İOS uygulamasıdır. Sadece Perabet spor bahisleri ve canlı bahis servisleri için geliştirilmiş olan bu uygulama sayesinde maksimum seviyede bahis kuponu doldurma keyfini yaşayabiliyorsunuz. 2 olan uygulama ise İOS casino uygulamasıdır. Bu da sadece casino ve canlı casino oyunları için geliştirilmiş olan farklı bir aplikasyondur. Her iki aplikasyonda indirildikten sonra sayfalarınızın çok hızlı açıldığını gözlemleyeceksiniz. Özellikle casino ve canlı casino oyunları noktasına donmayan bir altyapıyla hizmet almak sizin için bulunmaz bir fırsat olacaktır. Bilhassa canlı casino oyunlarında eş zamanlı olarak stüdyoları bağlandığınızda kesinti problem ile karşılaşmak istemiyorsanız İOS versiyon tam size göre.