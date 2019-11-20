Bugünkü incelememizde Perabet kaçak bahis Çekim yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler vereceğiz. Kurulduğu 2015 yılından itibaren bahis sektörünü hem Avrupa’da hem de ülkemizde domine ederek yüksek kazanç fırsatlarını bünyesinde taşıyan en iyi kaçak bahis şirketleri kategorisinde zirveye yerleşmiş olan platform Çuraçao oyun lisansı ile birlikte yasal hizmetler veriyor. Pronet Gaming şirketinin finansman desteğini alındığından dolayı üyeler güven içerisinde finansal işlemlere yönelebiliyor. Özellikle son yıllarda denetimlerin artması ve baskının artması sebebiyle bahis büroları finans yöntemlerini belirlerken ve limitleri ayarlarken problemler yaşayabiliyor. Bu noktada sitenin yönetimi tecrübesini konuşturuyor ve üyeleri rahatlatıyor.

Perabet Firmasından Nasıl Para Çekilir?

Perabet giriş işlemleri ile birlikte siteye üye olmanız sadece 10 dakika sürecektir. Üstelik üyelik işlemini tamamladığınızda 500 TL değerinde ilk üyelik promosyonu fırsatından faydalanabilirsiniz. Perabet güvenilir kaçak bahis şirketleri içerisinde yer aldığından dolayı üyeler tüm ürünlerde gönül rahatlığı ile şansını deneyebilir. Spor bahisleri ve kaçak bahis servisinde yüksek maç oranları size eşlik ediyor. Casino ve canlı casino servisinde ise dünyanın en kaliteli oyun sağlayıcıları ile birlikte binlerce oyun içerisinde keyifli dakikalar geçirirken kazanım fırsatlarını da zorlayabiliyorsunuz. Ayrıca bonuslar noktasında da site bonkörlüğünü gösteriyor. Elde ettiğiniz tüm kazanımlar hesap kısmından yönetilebilmektedir. Sitenin hesabım kısmına giriş yaptığınızda burada Çekim işlemini onaylamalısınız. Çekim işlemlerinde sizden bir form doldurmamız istenecektir. Form için gerekli olan tüm detayları doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Ayrıca mutlaka formda hangi yöntemi kullanacağınızı da belirlemelisiniz. Böylece Perabet mobil uygulama ile birlikte de çekim işlemi yapabilirsiniz.

Perabet Çekim Yöntemleri Nelerdir?

Sitenin bütün ürünlerinden faydalanmak istediğinizde mutlaka bakiyenizde limitlerin bulunması gerekiyor. Sadece slot oyunlarında bedava oynama seçenekleri aktif olarak sunulmaktadır. Diğer ürünler için Perabet kaçak bahis firması Çekim yöntemleri devreye sokulacaktır. Listeleyecek olduğumuz yöntemlerin tamamı 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Bu uygulamaları kullanarak işlem yapmak istediğinizde Perabet Çekim limiti kredi kartı uygulamasında günlük maksimum 10 bin TL ile sınırlandırılmaktadır. Eğer tercihiniz Ecopayz olacaksa günlük limit olarak 20 bin lirayı geçemiyorsunuz. Astropay sanal hesabı ile birlikte işlem yapmayı düşünüyorsanız 10.000 TL olan limiti aşmamalısınız. Ayrıca çekim işlemlerinde minimum limit bütün uygulamalarda 200 TL olarak belirlenmiştir. Banka havalesi ile birlikte çekim yapmak istediğinizde günlük limit 100 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.