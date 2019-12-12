Perabet Lisans Bilgileri Güncel Mi?

Perabet lisans bilgileri incelendiğinde Çuraçao e-oyun lisansı ile karşılaşıyoruz. Çuraçao hükümetinden alınmış olan 8048 lisans numarası ana sayfada ve hakkımızda kısmında üyelerinin denetimine açık olarak sunuluyor. Siz de kendiniz lisans logosuna tıkladığınızda firmanın lisans bilgilerinin güncelliğini koruduğunu görebilirsiniz. Ayrıca özellikle spor bahislerinde kalitenin pekiştirilmesi için Pronet Gaming lisansı alınmış. Böylece büyük bir şirketin lisans işlemleri gerçekleştirmiş olan ve en güvenilir canlı kaçak bahis şirketleri arasında yer alan Perabet denetimlerden tam not alıyor.

Perabet Güvenilir Bir Site Mi?

Son dönemde takipçilerimizden gelen en yoğun soruların başında Perabet güvenilir mi yer alıyor. Biz de bu yazımızda detaylı bir şekilde inceleme yapacağız. 2015 yılında Malta merkezli Pronet Gaming şirketinin bünyesinde yasal bahis hizmetleri vererek bahis sektörüne hızlı bir giriş yapan Perabet Çuraçao lisansıyla yayın yapıyor. Canlı kaçak bahis şirketleri kategorisinde yer alan Perabet altyapı noktasında güvenilir olan çözümlere yer veriyor. Bilgisayar sürümünde ve mobil uygulamada teknik kadronun detaylı çalışmaları ile kendine has bir altyapı geliştirilmiş. Casino ve canlı casino oyunlarında Tain yazılımı ile birlikte güvenlik açığı kapatılmış. Ayrıca Pronet Gaming lisansına sahip olan bahis bürosu spor bahislerinde ve canlı bahiste de güven vermeyi sürdürüyor.

Perabet Yasal Ödeme Yapar Mı?

Bir canlı bahis sitesi altyapısıyla, lisans bilgileriyle mutlaka güvenilir olmak zorunda. Ancak ödemeler noktasında da kesinlikle eksiklik bulunmamalı. Perabet yasal ödemeleri zamanında yapar mı sorusuna yanıt aradığımızda kaliteli olan finans araçları ile karşılaşıyoruz. Para çekme yöntemleri içerisinde banka havalesi, Ecopayz ve sanal hesaplar bulunuyor. Bu uygulamaların tamamında çekim işleminiz 30 dakika içerisinde tamamlanabiliyor. Ayrıca ödeme süresi bakımından incelediğimizde oldukça hızlı ödemelerin sunulduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla ödeme noktasında hiçbir problem ile karşılaşmıyoruz. Bonusların ödenmesinde de güvenilir kaçak bahis şirketleri uygulamaları sürdürülüyor ve çevrim şartları tamamlandığında otomatik olarak hesabınıza bonuslar aktarılıyor. Ayrıca sitede çeşitli şekillerde problemler yaşadığınızda veya sorunlar oluştuğunda Perabet canlı yardım birimi hemen devreye sokuluyor. Müşteri hizmetleri servisi çok hızlı şekilde çözümler üretiyor.