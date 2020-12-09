Perabet Müşteri Hizmetleri İle Nasıl Görüşülür?

Perabet müşteri hizmetleri servisi ile online yöntemleri kullanarak görüşebiliyorsunuz. Zaten canlı bahis bürosu yeni bir firma olduğundan dolayı oldukça büyük bir hassasiyet gösteriyor ve premium kalitede hizmetlerini müşteri desteği noktasında da devam ettiriyor. Ülkemiz ve Ortadoğu bahis pazarının yeni Gözde sitelerinden birisi olarak kazanç fırsatlarını her geçen gün daha da artmakta olan canlı bahis sitesi bu sebeple yeni veya kabulünde popülerliği yaşamaktadır. Siz de sadece 10 dakikanızı ayırarak bahis sitesini hesap açabilirsiniz. Hesap açma işlemlerinizden sonra en üst seviyede hizmet alacağınızı site yönetimi garanti ediyor. Perabet giriş işlemlerinden sonra herhangi bir şekilde problem yaşayacak olursanız da aşağıdaki yöntemlerden herhangi birisini tercih edebilirsiniz.

Perabet Müşteri Destek Hattı Yeterli Mi?

Perabet müşteri destek hattı online çözümlerle entegre edilmiştir ve ana sayfanın sağ alt köşesinde bulunmuştur. Buradaki canlı destek butonuna tıkladığınızda karşınıza küçük bir kullanıcı paneli açılıyor. Bu panele size ait olan kullanıcı adınızı ve giriş şifrenizi yazarak görüşmeye başlatabiliyorsunuz. Canlı destek uygulamasını bu kadar etkili olmasının en önemli gerekçesi anlık mesajlaşma yöntemi olmasıdır ve sadece 1 dakika içerisinde yanıt verilebilmektedir. Çünkü canlı destek departmanları çok geniş tutulmuş. Para yatırma, para çekme, bonuslar, VIP üyeler, teknik departman gibi farklı konu başlıkları var. Dolayısıyla üyeler çeşitli konular hakkında problemler yaşadıklarında vakit kaybetmeden nokta atışı olarak yanıtlara ulaşabiliyorlar.

Perabet Müşteri İletişim Yöntemleri Nelerdir?

Perabet müşteri iletişim yöntemleri içerisinde canlı destek uygulamasına eşlik eden whatsapp iletişim hattı da bulunuyor. Klasik whatsapp uygulamasında olduğu gibi herhangi bir şekilde uygulamayı yüklemek SMS kodu girmek zorunda değilsiniz. Gömülü olan whatsapp uygulaması sadece bilgisayar sürümünde değil mobil sürümde de entegre olarak çalışıyor. Uygulamada güvenliğinizi muhafaza edecek bir şekilde kimlik beyanı zorunlu değil anlık olarak iletişim kurduğunuzda müşteri hizmetleri servisi ile 7/24 görüşmemiz mümkün. Ayrıca canlı bahis sitesi eposta adresleri de sitenin iletişim portföyünde bulunuyor. Özellikle kimlik gönderimi sağlamak istediğinizde veya site yöneticilerinden çeşitli konularda belge talebinde bulunduğunuz da eposta adreslerini tercih edebiliyorsunuz.