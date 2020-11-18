Perabet Müşteri Hizmetleri Servisi Yeterli Mi?

Perabet müşteri hizmetleri servisi canlı bahis bürosunun kalitesini artıran ve siteyi modern bir firma haline getiren önemli alternatiflerden birisidir. Ülkemizde genellikle ihmal edilmekte olan müşteri destek hizmetleri canlı bahis bürosunda son derece efektif bir şekilde sunuluyor. Herhangi bir yöntemi kullandığınızda size dönüş yapılabilmesi için çoğu zaman 5 dakika geçmiyor. Böylece canlı bahis bürosunun müşteri destek ekibi kalitesi ile ve çözüm odaklı olan çalışmaları ile birlikte üyeleri mutlu etmeyi başarıyor. Olası problemlerinizde veya çeşitli konular hakkında bilgilere ulaşmak istediğinizde müşteri hizmetleri servisinin kalitesi hemen ön plana çıkmaktadır. Perabet üyelik işlemleri ile birlikte siteye hesap açmış olan bahisçiler ve oyuncular için müşteri hizmetleri servisinin kullanmış olduğu tüm iletişim aygıtlarına aşağıda yer veriyoruz.

Perabet Müşteri Canlı Destek Hizmeti Nasıl Kullanılır?

Perabet müşteri canlı destek hizmeti sitenin en etkili erişim ve iletişim metotları arasında bulunmaktadır ki böylece anlık olarak destek alabilirsiniz. Ana sayfanın sağ alt köşesine entegre edilmiş olan yeşil ve mavi renkli canlı destek logosuna tıklayın. Perabet canlı destek kullanıcı giriş paneli açılacaktır. Bu panele size ait olan kullanıcı adınızı ve e-postanızı girerek görüşmeyi başlatabiliyorsunuz. İsterseniz Facebook gibi sosyal ağlarınızla da görüşme yapmanız mümkündür. Kırmızı renkli olarak kullanıcı giriş panelindeki görüşmeyi başlat butonuna tıkladığınızda müşteri hizmetleri servisinin size dönüş sağlaması çoğu zaman bir dakikayı geçmiyor. Çünkü burada departman tercihinde bulmanız gerekiyor. Sitede hangi problemi yaşıyorsanız o problem ile ilgili özel bir konu başlığı ve departman bulunuyor. Bu da hızlı bir şekilde yanıt verilmesini beraberinde getiriyor.

Perabet Whatsapp İletişim Hattı Var Mı?

Perabet whatsapp iletişim hattı sitede bulunuyor ve yine anlık bir mesaj gönderme yöntemi olarak üyeler tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Uygulamayı kullanmak da oldukça basit ancak bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Normal şartlarda whatsapp uygulaması telefon numarasına bağlı olarak gelmektedir. Yani uygulamada mutlaka telefon kaydetmek zorundasınız. Fakat bu uygulama öyle çalışmıyor. Üstelik sadece akıllı telefon uygulamasında değil bilgisayar sürümünde uygulamadan faydalanabiliyorsunuz. Ana sayfanın sağ üst köşesine entegre edilen whatsapp logosuna tıkladığınızda karşınızda küçük bir pencere açılıyor. Bu pencere üstünden tıpkı whatsapp uygulamasında olduğu gibi mesajlaşabiliyorsunuz.