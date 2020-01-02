Perabet Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Perabet ödemeler noktasında üyelerine kolay ve hızlı işlem fırsatı sunmaktadır. Perabet giriş yaptıktan sonra sitenin kazanç fırsatlarını inceleyebilirsiniz. 2014 yılından itibaren sektörü adeta domine etmekte olan firma ülkemizde Türkçe dil seçeneği ile çok geniş bir kitle ile yoluna devam ediyor. Her geçen gün yeni üyelerle birlikte profil daha da genişletiliyor. Bunun önemli gerekçeleri yüksek maç oranları, yüksek limitli promosyonlardır. Tüm bu ürünlerde elde etmiş olduğunuz kazançlar modern finans yöntemleri ile birlikte çekilebilir hale geliyor. Böylece maksimum kaliteli canlı bahis hizmeti alırken casino ve canlı casino servisindeki kazançlarınız için de kolaylıkla işlem yapabilirsiniz.

Perabet Para Çekme Yöntemleri Nelerdir?

Perabet para çekme yöntemleri Banka havalesi, Ecopayz ve Cepbank uygulamalarından oluşuyor. Bu 3 uygulama ile birlikte işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Banka kanallı olan uygulamalarda özellikle havale yönteminde denetlemelerden dolayı bazen biraz gecikmeler yaşanabiliyor. Ancak Papara ve Cepbank uygulamaları çok daha hızlı bir şekilde size yanıt veriyor. Çoğu zaman 15 dakikayı bulmayan sürelerde işlemlerinizi tamamlayabiliyorsunuz. Para çekim işlemlerinden önce kendi hesap panelinize giriş yaparak öncelikli olarak bir talep formu doldurmanız gerekiyor. Formda hangi uygulamayı kullanmak istiyorsanız tercih etmelisiniz. Çevrim şartı bulunan paralarda çevrim şartı tamamlanmadan çekim talebi onaylanmamaktadır.

Perabet Para Çekme Limiti Var Mı?

Perabet para çekme limiti minimum ve maksimum olarak belirlenmiştir. Buna göre 24 saat içerisinde minimum 100 TL çekim işlemi yapabilirsiniz. Bir gün içinde maksimum 20.000 TL çekim limiti bulunmaktadır. Dolayısıyla limitler alt ve üst olarak değerlendirildiğinde son derece makul olarak sunulmaktadır. Hem az miktardaki kazançlar hem de çok miktardaki kazançlar çekilebilir hale getiriliyor. Çekim işlemleri her gün sadece bir kere gerçekleşebiliyor. İkinci bir çekim talebi oluşturursanız bu 24 saat sonra onaylanacaktır. Ayrıca gerek para transferlerinde gerek para çekim işlemlerinde sorun yaşayacak olursanız canlı destek birimi finans departmanı bir tık uzağınızda bulunmaktadır. Böylece güvenilir hızlı çekim yöntemleriyle makul olan limitlerle işlem yapabilirsiniz. Perabet giriş adresi vasıtasıyla sitenin tüm avantajlarına ulaşabilir, yüksek limitli promosyonlar ve yüksek oranlarla kazançlarınızı modern finans yöntemleri ile çekebilirsiniz.