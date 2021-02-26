Perabet ödeme yapıyor mu sorusu canlı bahis sitesini yakından tanımak isteyen ve özellikle hesap açmayı düşünen bahisçiler için son derece önemlidir ve mutlaka doğru bilgilerle yanıtlamalıdır. Çünkü ülkemizde hizmet veren canlı bahis siteleri hem büyük sorunu son dönemde ödeme problemi olmuştur. Gerek ödeme portföyünün belirlenmesinde gerekse üyelere hızlı ve güvenilir şekilde ödemelerin sunulmasında çeşitli sıkıntılar yaşanabiliyor. Canlı bahis sitesi de ülkemizin en dominant şirketlerinden birisi olarak hem bahis hem de casino hizmeti veriyor. Perabet giriş işlemlerini gerçekleştiren sitede kazanabileceğiniz çok fazla para olduğunu göreceksiniz. Gerek spor bahisleri servisinde gerekse sitenin casino ekibi ile birlikte yüksek limitlere ulaşabilirsiniz. Kazanmış olduğunuz paraları çekmek istediğinizde ise genellikle problemsiz bir şekilde işlem yapabiliyorsunuz.

Perabet Ödeme Talep Formu Nasıl Doldurulur?

Perabet ödeme talep formu doldurarak işlemleri başlatmanız gerekmektedir. Ödeme talep formunu doldurabilmek için kendi hesabınıza kullanıcı girişi yaparak paneline ulaşabilirsiniz. Daha sonrasında ise ödeme talep formu doldurabilmeniz için anapara çevrim şartı bulunduğunu belirtelim. Bunun için sitedeki bütün ana paranızın spor bahisleri servisinde 1.30 oranından veya casino servisinde 1 defa çevrimi yeterli görülmüştür. Çevrim şartını tamamladıktan sonra aşağıda verecek olduğumuz yöntemleri devreye sokarak ödeme talebi oluşturacaksınız. Ayrıca limitler noktasında da mutlaka alt ve üst limitlere uymanız gerekiyor.

Perabet Ödeme Yöntemleri Nelerdir?

Perabet ödeme yöntemleri için sitede farklı uygulamalara yer veriyor. Hem banka kanalları ile hem de sanal hesaplarla para çekebiliyorsunuz. Hatta kripto para birimleri ile bile para çekme işlemlerini gerçekleştirmeniz mümkün. Banka kanallarını tercih edecek olursanız, banka havalesi anında, havale uygulaması kullanabileceğiniz yöntemlerdir. Son dönemin gözde ve hızlı çözümlerinden olan Paygiga uygulaması ile birlikte para çekebiliyorsunuz. Sanal cüzdan hesaplarını tercih ediyorsanız; TL nakit uygulaması, Anında Havale ve papara uygulamalarıyla para çekim yapılabilmektedir, ayrıca Bitcoin gibi kripto para birimleri ile de para çekmeniz mümkündür.

Perabet Ödeme Sorunu Nasıl Şikayet Edilir?

Perabet ödeme sorunu yaşadıysanız mutlaka bu konuda girişimlerde bulunmanız gerekiyor. Canlı bahis bürosunun çok kaliteli bir müşteri hizmetleri ekibi bulunmaktadır. Bunun için ana sayfanın sağ alt köşesine entegre edilmiş olan canlı destek butonuna tıkladığınızda karşınıza bir kullanıcı giriş paneli açılıyor. Buradaki finans portföyüne durumu dile getirirsiniz genellikle birkaç dakika içerisinde sorunu çözebilirsiniz. Ancak buna rağmen hala sorunun üstesinden gelemediyseniz müşteri hizmetleri servis ile irtibata geçmenize rağmen sorunu çözemediyseniz şikayet sitelerini veya forumlarını kullanabilirsiniz. Fakat şunu garanti ediyoruz ki bu gibi durumlarda maksimum 5 dakika içerisinde ödeme sorununuz giderilmiş olacaktır.