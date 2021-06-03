Perabet Para Yatırma Ve Çekme İşlemleri İçin Detaylar

Perabet para yatırma ve çekme işlemleri için ihtiyacınız olan bütün teknik detayları sizlerle paylaşacağız. 2018 yılında kurulan ve o tarihten itibaren de Betconstruct altyapı firmasının dizaynı olan bir web sitede üyelere hizmet veren canlı bahis bürosu her geçen gün kalitesini daha da artırıyor. Bahis sitesi maksimum kalitede hizmetleri sunarken üyeler için dizayn edilmiş olan çalışmalarla adından söz ettiriyor. Bahis sitesinin özellikle spor bahisleri servisinde sunduğu yüksek maç oranları üyelerden tam not alıyor. Ayrıca casino canlı casino servislerinde de hem altyapı kalitesi hem de kazanç fırsatları üyelerin dikkatinden kaçmıyor. Tüm bu seçeneklerden istifade etmek için para yatırmayı düşünüyorsanız veya sitede kazandığınız paraları çekmek istiyorsanız size kolay ve hızlı işlem fırsatları sunulacaktır.

Perabet Para Yatırma Yöntemleri Nelerdir?

Perabet para yatırma yöntemleri banka havalesi EFT kredi kartı gibi banka kanalı olan uygulamalarla başlamıştır ve hala devam ettirilmektedir. Ayrıca cepbank ve QR Kod uygulamalarını da bahis sitesine para yatırmak için kullanabiliyorsunuz. Son dönemde üyeler daha çok sanal hesapları tercih ediyor. Sanal hesaplar noktasında ise bahis sitesi paytopays, jeton cüzdan gibi hesaplara yer veriyor. Ayrıca rocketpay uygulaması da bahis bürosunun yeni yöntemlerinden birisi. Ancak en çok tercih edilen uygulama ülkemizde papara ön ödemeli kartıdır. Ayrıca bahis sitesine anında havale yöntemleri ile kolaylıkla para yatırabiliyorsunuz. Kripto para birimleri için ise bitcoin uygulamasına yer verilmektedir. Kredi kartı yöntemi de yine para yatırım yöntemleri içerisinde yerini almış durumda.

Perabet Para Çekme Yöntemleri Nelerdir?

Perabet para çekme yöntemleri farklı uygulamalardan oluşturulduğu için herkes kendisine uygun olan yöntemle para çekebiliyor. Sitede pek çok farklı araçlara çekebiliyorsunuz. Banka kanalları, sanal hesaplar ve kripto para birimleri bu noktada devreye girmektedir. Banka havalesi ile birlikte çekim işlemlerinizi 7/24 oluşturmanız mümkün olmaktadır. Ayrıca sanal hesaplar içerisinde bulunan paykasa ve otopay uygulamalarıyla da para çekebiliyorsunuz. Bununla beraber bitcoin cüzdan hesabınız üstünden de çekim talebi oluşturabilirsiniz. Fakat para çekeceğiniz zamanda ana para çevrimi şartını minimum 1.3 oranından spor bahisleri servisinde tamamlamanız gerekiyor.