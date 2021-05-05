Perabet Para Yatırma Ve Çekme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Perabet para yatırma ve çekme işlemleri ile ilgili merak ettiğiniz teknik detaylara limitlere ve uygulamalara, kullanım şekline birazdan değineceğiz. Ancak canlı bahis bürosunu tanımıyorsanız yeni firma hakkında kısa bilgiler verelim. 2018 yılında yayın hayatına başlatmış olan Perabet canlı bahis sitesi Betconstruct firmalarından biri olarak ülkemizde hizmet veriyor. Arka planda ise deneyimli editör kadrosu bulunurken finansman desteği de oldukça güçlü tutuluyor. Canlı bahis bürosu Çuraçao merkezli olarak idare ediliyor. Oyun lisansı da güncel olarak üyelere yasal formatta bahis hizmeti fırsatı sunuyor casino canlı casino oyunları noktasında da bahis bürosu otorite olma özelliğini gösteriyor. Dolayısıyla bahis sitesi binlerce üye ile yoluna devam ediyor. Siz de Perabet kayıt yaptırabilirsiniz. Hemen ardından ise aşağıdaki finansal yöntemlerle birlikte transfer işlemlerimizi güven içerisinde yerine getirebilirsiniz.

Perabet Para Yatırma Yöntemleri Nelerdir?

Perabet para yatırma yöntemleri oldukça geniş bir katalogla birlikte üyeleri hizmet vermektedir canlı bahis bürosunda transfer işlemlerinizi yerine getirmeyi düşünüyorsanız hem banka kanallarını hem de sanal hesapları kullanabiliyorsunuz. Bu noktada banka havalesi, EFT ve kredi kartı ilk planda yer almaktadır. Bu uygulamalar üstünden para transferi yapmak için 7/24 talep formunu doldurabiliyorsunuz. Sanal hesapları kullanarak para transferi yapmak istediğinizde ise kullanabileceğiniz uygulamalar içerisinde paykasa, otopay, astropay, ecopayz gibi klasik uygulamalara yer veriliyor. Ayrıca papara, paytopays gibi yeni uygulamalarda yerini almış durumda bununla da yetinmiyor. Hızlı havale yöntemleri ile paygiga uygulamaları ile birlikte para transferi yapmanıza müsaade ediliyor.

Perabet Para Çekme Yöntemleri Nasıl Kullanılır?

Perabet para çekme yöntemleri içinde üyelere oldukça geniş fırsatları sunabilmektedir. Canlı bahis bürosunda çekim işlemlerinizi hem banka kanallarıyla hem de sanal hesaplar içerisindeki papara ve Ecopayz uygulamaları ile yapabiliyorsunuz. Ayrıca ATM çekimi dediğimiz yöntem siteye yeni eklendi. Böylece canlı bahis bürosu 4 farklı kanal üstünden size para çekim fırsatı sunmaktadır. Para çekim işlemleri için mutlaka anapara çevrim şartını tamamlamayı ihmal etmeyin. Anapara miktarını en az 1.30 oranından spor bahisleri veya canlı bahis servisine çevrim şartı belirlenmiştir veya casino oyunlarında yatırılan miktarı kadar çevrim yapılmalıdır.