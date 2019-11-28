Perabet Promosyon Nasıl Kazanılır?

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Perabet Hoş Geldin Promosyonu

Hesap açma işlemleriniz oldukça kolay bir şekilde yerine getiriliyor. Çevrimiçi formu 10 dakika içerisinde doldurup belge sununca üye olabilirsiniz. Daha sonrasında Perabet Hoş Geldin Promosyonu kazanacaksınız. Bu promosyon bir depozit Promosyonudur ve hesap açma işlemlerinden sonra minimum 10 TL veya 20 TL alt yatırım sınırıyla işlem yapmalısınız. Daha sonrasında %100 olarak sunulmakta olan promosyonla toplam 500 TL hoş geldin Promosyonu elde edeceksiniz. Hatırlatmakta fayda var ki bu promosyon her üye tarafından bir kere kazanılabilir.

Perabet Yatırım Promosyonları

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Perabet Promosyon Kural ve Şartları

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