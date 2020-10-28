Perabet QR Kod Yatırım İşlemleri İçin Detaylar

Perabet QR Kod yatırım işlemleri ile birlikte canlı bahis bürosunda kolaylıkla para transfer işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz. 2018 yılında Holigon vizyon gibi çok büyük bir şirketin bünyesinde yasal bir zeminde faaliyetlerini başlatmış olan canlı bahis sitesi ülkemiz bahis pazarını adeta domine etmeye başladı. Kısacık zaman dilimi içerisinde sunmuş olduğu kaliteli uygulamalarla birlikte sektörde kalıcı olacağını ispatladı. Perabet para yatırma yöntemleri incelendiğinde site üyelerine çok geniş bir Portföy ile birlikte hizmet veriyor. Bir tarafta banka kanallarını kullanabileceğiniz uygulamalar diğer tarafta ise papara gibi sanal hesaplarla birlikte para transferi yapabiliyorsunuz. Ancak üyeler için hem banka kanalının kullanıldığı hem de akıllı telefon teknolojisinin merkezde olduğu QR Kod yatırım işlemi öncelikli olarak tercih edilmektedir.

Perabet QR Kod Yatırım İşlemi İçin Bankalar

Perabet QR Kod para yatırma yöntemi için bankalar noktasında hiçbir kısıtlama bulunmuyor. Ülkemizdeki bütün bankalarda QR Kod uygulamasına yer veriliyor ve tamamıyla siteye para transferi yapabiliyorsunuz. Uygulamadan faydalanmak için adımları öncelikli olarak hesap açarak başlatıyorsunuz. Mevcut bir banka hesabınız varsa bunu da kullanabilirsiniz. Ayrıca özel olarak bahis için bir banka hesabı da açtırabilirsiniz. Hesap açma işlemlerinden sonra para gönder sekmesine tıklayarak burada bulunan cebe havale yöntemine tik atmalısınız. Canlı bahis bürosunun güncel cep numarasını alarak yazmalı ve telefon numarası girip onaylamalısınız. Yapmanız gereken işlemler bu kadar kolaydır.

Perabet QR Kod Yatırım Limiti Ne Kadar?

Perabet QR Kod para yatırma limiti minimum 20 TL olarak belirlenmiştir. QR Kod uygulaması ile birlikte para transferi yapmak istiyorsanız en az limit ile işlem yapabilirsiniz. Sitenin finans portföyünde 15 farklı finansal uygulama yer veriliyor ve onlar içerisinde en az limit QR Kod için ayrılmış durumda. Dolayısıyla bakiyenizde çok fazla para bulunmuyorsa QR Kod uygulamasını devreye sokabilir, kolay transfer fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Ayrıca uygulamayı kullanarak 7/24 transfer talebi oluşturabileceğinizi de belirtiyoruz. Böylece canlı bahis bürosunda QR Kod uygulamaları ile avantajlı güvenilir ve hızlı şekilde para transferlerini tamamlayarak tekrar bahis ve casino hizmetlerinden faydalanmaya başlayabilirsiniz.