Perabet SMS İptali Nasıl Yapılır?

Perabet SMS iptali gerçekleştirmek isteyen bahisçilerin ve oyuncuların zaman zaman soruları ile karşılaşabiliyoruz. Ülkemizde tematik olarak casino hizmeti veren ve 2018 yılında kurulan canlı bahis sitesi kurumsal bir şirket. Son derece güvenilir bir firmada casino hizmetini en üst seviyede alabiliyorsunuz. Fakat ülkemizdeki yasal prosedürlerden dolayı bu firma da Kaçak olarak değerlendiriliyor. Bir firmanın Kaçak olmasının iki farklı olumsuzluğu var. Bunlardan birisi sürekli olarak adresini değiştirmesi ikincisi de siteleri istediği gibi tanıtımını yapamamaktadır. Canlı bahis siteleri casino siteleri yaygın medyada veya web sitelerinde tanıtım yapamıyorlar. Bu durumda da SMS bildirimi oluşturma alternatif yöntemlerden birisi. Sitenin tanıtımını içeren SMS üye adaylarına gönderiliyor. Fakat bazen gelen SMS sayısı çok fazla olduğunda rahatsızlık oluşturabiliyor. Bu gibi durumlarda yapılması gereken işlemler aşağıda bulunuyor.

Perabet SMS Durdurma İşlemleri İçin Canlı Destek Nasıl Alınır?

Perabet SMS durdurma işlemleri için canlı destek alabilirsiniz fakat şunu hatırlatalım canlı destek sadece kayıtlı üyeler için geçerlidir. Dolayısıyla üye değilsiniz ve SMS alıyorsanız aşağıdaki adıma yönelmeniz gerekiyor. Kayıtlı üyeler kullanıcı giriş bilgileri ile canlı destek panelini açmalılar. Canlı destek paneli açıldığında burada müşteri hizmetleri servisi ile irtibata geçiyorsunuz. Müşteri hizmetleri servisi hangi telefon numarası üstünden SMS aldığınızı ve tekrar bu telefonu SMS gönderilmesini istemediğinizi net olarak belirtmelisiniz. SMS zaten bir yazılımla yani bir programda gönderiliyor. Bu programın veri tabanından sizin telefon numaranızı çıkartıldığında artık SMS almıyorsunuz. Bunun için de canlı destek birimi genellikle 1 saat içerisinde meseleyi çözüyor ve sizi rahatlatıyor.

Perabet SMS Engelleme E Posta Bildirimi Oluşturun

Perabet SMS engelleme her üyenin yasal hakkıdır. Fakat canlı bahis siteleri de yasal prosedürler ile birlikte SMS gönderiyor. 2 yıl önceki düzenlemelerle birlikte bütün müşteriler de SMS iptal hakkını mahfuz tutmaktadır. Eğer siz isterseniz ve sürekli olarak SMS alıyorsanız eposta adresini kullanabilirsiniz. Ayrıca hatırlatmakta fayda var ki siteye üye olmasanız da SMS engelleme işlemlerini eposta adresi ile yerine getirebilirsiniz. Perabet eposta seçenekleri içerisinde bulunan destek@Perabet.com eposta adresi müşteri destek hattı olarak hizmet veriyor. 7/24 müşteri hizmetleri servisine göndermiş olduğunuz e-postalar inceleniyor. Bildirim oluştururken mutlaka kullanıcı adınızı, ID numaranızı, telefon numaranızı; üye değilseniz adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı ihmal etmeyin.