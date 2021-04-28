Perabet Tombala Kazanma Taktikleri Nelerdir?

Perabet tombala kazanma taktikleri aslında oldukça küçük stratejilerden oluşuyor. Fakat bazı noktalara özen gösterdiğinizde tombala gibi bir şans oyununda bile daha fazla para kazanabilirsiniz. Perabet canlı bahis sitesi 2015 yılında yayın hayatına başlayan kurumsal firmalardan birisidir. Pronet gaming altyapısı ile dizayn edilmiş olan sade ve kullanıcı dostu ara yüzü üyelerine pek çok farklı alanda hizmet veriyor. Özellikle casino ve canlı casino oyunları çok beğeniliyor. Ancak canlı bahis sitesi bunlarla yetinmiyor tombala gibi oyun alternatifleri ile birlikte üyelerinin karşısına çıkabiliyor. Siz de Perabet kayıt yaptırarak bahis bürosunun tombala oyunlarında hem eğlenceli anlar hem de kazançlı dakikalar yaşayabiliyorsunuz.

Perabet Canlı Tombala Güvenilir Mi?

Perabet canlı tombala güvenilir bir altyapı ile birlikte üyelere sunuluyor. Bildiğiniz üzere tombala tamamen bir şans oyunudur ve 1’den 99’a kadar olan sayılar kura ile çekilmektedir. Oyuncular kart satın alıp bu karttaki sayıları çekilen sayılarla eşleştirerek ödül kazanmaya çalışıyor. Her kartta 15 sayı bulunuyor ve bu sayılar 3 satıra eşit olarak dağıtılıyor. Satırlardaki 5 sayı tamamladığınızda çinko karttaki 15 sayı tamamladığınızda ise tombala yapabiliyorsunuz. Bundan dolayı güvenilir olan rng dediğimiz top çekim makineleri bu noktada devreye giriyor. Yani canlı tombala oyunu da hiçbir zaman güven sorunu ile karşılaşmıyorsunuz.

Perabet Tombala Kart Fiyatları Ne Kadar?

Perabet tombala kart fiyatları otomatik veya canlı tombala servislerine göre farklılık gösteriyor. Çünkü tombala butonuna tıkladığınızda karşınıza iki farklı servis açılacaktır. Bunlardan birincisi olan canlı tombalada gerçek krupiye oyun boyunca size eşlik ediyor ve kart fiyatı 3 TL olarak belirlenmiştir. 2. Olan tombala yazılımı oynanıyor ve bu tombala oyununda kart fiyatı 1 TL’dir. İşte birinci strateji bu noktada devreye girebilir. Eğer bakiyenizde çok yüksek miktarlarda para yoksa paranızı otomatik tombala oyununda değerlendirebilirsiniz. Çünkü her kart sadece 1 TL ücretle veriliyor. Eğer para noktasında daha rahat bir inisiyatif alabiliyorsanız. Canlı tombala oyununda şansınızı denemeniz mümkün olacaktır. Ayrıca bazı oyuncuların yaptığı gibi 5 adet canlı tombala kartı, 5 adet otomatik tombala kartı satın almanız da mümkündür.