Perabet Üyelik Bilgilerini Paylaşır Mı?

Perabet üyelik bilgileri asla paylaşılmıyor, canlı bahis sitesi bu noktada gerçekten stabil bir şirket olarak dikkat çeken çalışmalara imza atıyor. Bahisçi ve oyuncular hiçbir şekilde problem yaşamadan sonuna kadar sitede online olarak hizmet alma fırsatını değerlendirmiş oluyor. Bu gerçekten çok büyük bir avantaj. Kayıt ve üyelik işlemleri sırasında sizin girmiş olduğunuz bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır. Bu da sitenin ne kadar güvenilir olduğunu da kanıtlamaktadır. Böylece gönül rahatlığı ile canlı bahis bürosuna hesap açabilir herhangi bir şekilde kimlik bilgilerinizi başka sitelerde veya başka platformlarda görmek zorunda kalmazsınız.

Perabet Kayıt Bilgileri Nelerdir?

Perabet kayıt bilgileri incelendiğinde de canlı bahis bürosunun minimum seviyede bir form hazırladığını görebiliyoruz. Yani canlı bahis sitesi sizden hesap açma işlemleri sırasında çok ayrıntılı bilgi talep etmiyor, bu da bahis bürosunun en önemli avantajlarını oluşturmaktadır. Kayıt işlemleri sırasında kimlik bilgileri ve adres bilgileri talep ediliyor. Burada dikkatli olmanız gerekiyor çünkü isterseniz anonim olarak hesap açabilirsiniz. En önemli kısım ise iletişim bilgileri çünkü canlı bahis sitesinde herhangi bir şekilde problem yaşanırsa ödemelerle ilgili sıkıntı yaşarsanız iletişim bilgileri üstünden size ulaşılacaktır. Dolayısıyla iletişim bilgilerini doğru olarak girmeniz sizin için en önemli avantaj olacaktır.

Perabet Kayıt İçin Kimlik Fotokopisi Gerekli Mi?

Perabet kayıt belgesi online üyelik formunu doldurduktan sonra talep ediliyor. Sitenin sağ üst köşesine elde edilen sarı renkli üye ol butonuna tıklayıp burada açılan formu eksiksiz bir şekilde doldurmanız isteniyor. Formu doldurduktan sonra ise onay aşamasına geçiyorsunuz. İşte tam bu noktada sizden bir kimlik fotokopisi talep edilecektir. İstenmiş olan kimlik fotokopisini siteye ulaştırabilmek için iletişim yöntemleri kullanılacaktır. Fotokopiniz siteye ulaştığında incelemelerin yapılması ortalama olarak 1 saat kadar sürüyor. Herhangi bir problemle karşılaşılmazsa üyeliğiniz onaylanmakta ve yasal bir üye olarak hesap açma işlemleriniz tamamlanmaktadır.