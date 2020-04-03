Perabet Üyelik Şartları Nelerdir?

Perabet üyelik şartları, bahis sitesinin Genel Kurallar ve Şartlar bölümünde ayrıntılı olarak verilmiştir. Sadece 18 yaşını doldurmuş ve diğer gerekli koşulları sağlayanlar sanal bahis sitesine üye olabilmektedir; bahis firması, üyelerin başvurularını kabul etmeme hakkına sahiptir. Reşit olmayanların dışında; çalışanların, hizmet sunucuların eski çalışanlarının ve/veya bağlı şirketlerin elemanlarının ve bunların aile üyelerinin de sitede hesap açmalarına izin verilmemektedir. Perabet üyelik koşullarının yerine getirilip getirilmediğini denetlemek amacıyla, gerekli gördüğü durumlarda, kimliği ya da diğer hesap bilgilerini kanıtlayan belge isteme hakkına sahiptir.

Perabet’e Nasıl Üye Olunur?

Perabet üyelik işlemi için, sanal bahis sitesinin ana sayfasında yer alan, ‘kayıt ol’ sekmesi tıklanır. Açılan sayfada gerekli bilgiler doldurulup onaylandıktan sonra, bahis platformu tarafından kayıtlı e-posta adresine gönderilen aktivasyon maili tıklanır ve kayıt süreci tamamlanır. Perabet kayıt formunda belirtilmesi gereken bilgiler; ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, adres, telefon numarası, üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ile şifre, aktif bir e-posta adresi ve bahis sitesinde kullanılmak istenilen para birimidir. Bahis platformuna, kendi kişisel bilgileri dışında ayrıntılar kullanarak kaydolmak; herhangi bir üçüncü kişi adına hareket etmek; hesaplarını para aklamak ya da diğer yasadışı amaçlar için kullanmak; transfer hesabını başkalarına satmak kesinlikle yasaktır. Bu tür durumlarda bahis platformu, hesapları, önceden bildirime gerek olmaksızın kapatabilmektedir.

Perabet’te Çoklu Hesap Açılamaz

Bahis platformu üyeleri, sadece bir Perabet hesabına sahip olabilirler. Her üye, sadece kendine ait hesabı kullanabilir; başkasının adına açılan, başkası adına kullanılan hesaplar, bahis firması tarafından kapatılır. Daha önce kayıt olmuş bir oyuncu, yalnızca bahis sitesinin izin verdiği durumlarda, eski hesabını kapatmak şartıyla, yeni bir Perabet üye hesabı açabilir. Üyeler, diledikleri zaman hesaplarını dondurma, ya da tamamen kapatma hakkına sahiptir. Kullanıcılar, ‘Profilim’ bölümünde yer alan hesap dondurma seçeneklerinden istenilen süreyi belirterek hesaplarını dondurabilir ya da Müşteri Hizmetleri birimi ile iletişim kurarak tamamen kapatabilirler.