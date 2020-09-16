Perabet Web Sitesi Giriş Linki Kaç Oldu?

Perabet platformu 2013 yılından beri Türkiye’de hizmetini sürdüren bir bahis platformudur. Türkiye’de hizmet veren bahis platformlarının tamamı kaçak sayılmaktadır. Kaçak sayılmaların sebebi ise kullanıcılarına sundukları hizmetten ötürü değil yalnızca hizmet noktalarının yurtdışında olmasındandır. Aynı şekilde bu mevzuata dahil olan bir platform olduğu için zaman zaman kapatılmakta ve müdahalelere maruz kalmaktadır. Bu müdahalelerden en büyüğü ise sitenin periyodik olarak kapatılması ve tüm erişimin engellenmesidir. Bu durumu çözüm olarak bahis platformlarının çoğu sitenin adresinde küçük değişiklikler yaparak farklı bir giriş adresi ile siteye girmek olarak bulmuştur. Perabet de aynı şekilde her kapatıldığında farklı bir giriş adresi ile yayın hayatına devam eder. Bu giriş adreslerinin kullanıcı için kafa karışıklığı yaratmaması için yalnızca adresin sonunda bulunan sayı değişmektedir. 146 iken 147, 147 iken 148 olan bu sayılardan siz de siteye ulaşamadığınızda bir önceki girdiğiniz sayıya 1 ekleyerek siteye tekrar erişim sağlayabilirsiniz.

Perabet Neden Web Sitesi Giriş Linki Değiştiriyor?

Daha önce de bahsedildiği gibi Perabet adresleri değişmesini sebebi Türkiye mevzuatlarında kaçak sayılmasıdır. Bunun en büyük problemi sitenin sürekli olarak kapatılması ve erişiminin engellenmesidir. Bu sebeple site yöneticileri yalnız bir sitenin belli bir kısmını giriş adresini değiştirerek siteye erişimi farklı bir adresten devam ettirmektedir. Bu adresi de kafa karışıklığı yaratmamak için yalnızca sayıları değiştirerek ve belli bir aralığı domain alarak yarım saat içerisinde yeni bir adresten hizmet vermeye devam etmektedirler. Yani siteye giremediğinizde bir önceki girdiğiniz sayıya 1 ekleyerek sitenin yeni giriş adresine ulaşabilirsiniz. Bu sayede ne site kullanıcılarını kaybeder ne de kullanıcılar siteyi kaybetmiş olurlar.

Perabet Kaçak Mı?

Perabet kaçaktır. Kaçak bahis platformlarından olan bahis Platformu yalnızca yurt dışında bir yapısı olduğu için kaçak sayılmaktadır. Bu sebeple belirli aralıklarla site kapatılmak da ve erişim engellenmektedir. Bunun farklı formüllerini bulan bahis platformları sitelerinin adreslerinin bir kısmını değiştirerek oluşabilecek en az karışıklıkla sitenin yanın hayatına devam etmeye çalışmaktadırlar. Android ve ios işletim sistemleri için geliştirilen aplikasyonlarda adres aramak zorunda değilsiniz. Çünkü bu uygulamalar kendisini otomatik olarak güncelliyor. Sizi en son adres versiyonunu yönlendiriyor. Ancak tarayıcı destekli olan mobil uygulamadan mutlaka en yeni adres bilgilerine ihtiyacınız bulunacaktır.