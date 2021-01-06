Perabet Whatsapp İletişim Hattı Nasıl Kullanılır?

Perabet whatsapp iletişim hattı canlı bahis bürosuna istifade edebileceğiniz en etkin iletişim yöntemlerinden birisi olarak siteye eklenmiş durumda. Canlı bahis büroları en önemli iki problemi son dönemde finansal işlemleri gerçekleştirmek ve üyelerle irtibat kurmaktır. İşte bu noktada bahis sitesi 2018 yılından itibaren istisna oluşturan çalışmalara imza atıyor. Perabet iletişim yöntemleri bakımından siteye entegre edilmiş en son çözümlerin başında gelen whatsapp akıllı telefon teknolojisi ile gelişmiş olan uygulamalardan birisidir. Yapılan istatistiki çalışmalar gösteriyor ki şu an itibariyle dünyada en çok tercih edilen allık mesajlaşma yöntemi whatsapp uygulaması olmuştur.

Perabet Whatsapp Uygulaması Nasıl Kurulur?

Perabet whatsapp uygulaması için hiçbir şekilde kurulum yapmanıza gerek yok. Canlı bahis bürosunun ana sayfasına entegre edilmiş olan bir whatsapp logosu ile karşılaşıyorsunuz. Yeşil renkli olan bu logoya tıkladığınızda anlık mesajlaşma yöntemi hemen devreye sokacaksınız ve müşteri hizmetleri servisi ile irtibata geçebilirsiniz. Üyelerin kimlik bilgileri muhafaza edilebilmesi için böyle bir yöntem geliştirilmiş. Normal şartlarda whatsapp uygulaması kurulum gerektirmektedir ayrıca mutlaka cep telefonunuza SMS kodu gelecek görüşmek istediğiniz kişiyle listeye eklemeniz gerekecektir. İşte tüm bu opsiyonları devre dışı bırakmakta olan pratik uygulama gömülü bir şekilde geliyor ve kullanıma açık olarak sunuluyor. Sadece bilgisayar sürümünde değil Perabet mobil uygulama üstünde de whatsapp dediğimiz iletişim metodunu kullanabiliyor ve canlı destek alabiliyorsunuz.

Perabet Canlı Yardım Birimi İle İletişime Geçin

Perabet canlı yardım birimi problemler yaşadığınızda bir tık uzağınızda bulunmaktadır. Sitenin sağ üst veya alt köşesindeki canlı destek butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu butona tıkladığınızda yine sağ alt köşede küçük bir pencere açılacaktır. Kırmızı renkli olan pencereye öncelikli olarak kullanıcı adınızı, adınızı soyadınızı ve e-posta adresinizi girmeniz gerekiyor. Daha sonrasında ise departman tercihinde bulunup kırmızı görüşmeyi başlat butonuna tıklamalısınız. Maksimum 1 dakika içerisinde size dönüş sağlanacaktır. Perabet müşteri hizmetleri servisi özverili bir ekipten oluşmakta çözüm odaklı olarak çalışmaktadır. Herhangi bir problem yaşadığınızda çok hızlı şekilde yanıt verilmektedir.

Perabet Şikayet Konuları Nelerdir?

Perabet şikayet konuları bakımından siteyi masaya yatırdığımızda oldukça geniş olan seçenekler ile karşılaşmaktayız. Canlı bahis bürosu için şikayet siteleri, forumları, Ekşi sözlük gibi platformları tarıyoruz. Netice itibarıyla binlerce farklı site taranmasına rağmen karşımıza çok fazla şikayet konusu çıkmıyor. Bu şikayetler de kayda değer değil pek çoğu üyelerin kendi kişisel problemlerini zaman zaman şikayet sitelerine taşımışlar. Ancak hiç bir platformda sitenin ödeme yapmadığı, üyelerini kandırdığı, dolandırdığı şeklinde önemli ve ciddi meseleler karşımıza çıkmadı. Az sayıdaki şikayetim pek çoğu sitenin güncellemeleri ile ilgili hem adres değişimi şikayet edilmiş hem de banka hesap bilgilerinin sürekli olarak değiştirilmesinden üyeler şikayet etmişler. Ancak bu noktalarda sitenin yapabileceği herhangi bir şey yok ülkemizdeki yasal prosedürler bunu zorunlu kılıyor.