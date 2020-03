Perabet’e İkinci Hesap Açabilir Miyim?

Yasadışı bahis sitelerine Türkiye’de ikamet eden bir bireyin kayıt yaptırması da bu sitede paralı kumar ve bahis oynaması da suç kabul edildi. Yasalara göre Btk bu siteleri sürekli kapatıyor. Ancak, artık pek çok kaçak bet sitesi adres değişikliği yaparak hizmetini sürdürüyor. Perabet ikinci hesap açma mümkün müdür? Genel anlamda müşteri olma şartları nelerdir? Firmanın genel işleyişinden bahsedeceğiz ve çoklu hesap açmanın mümkün olup olmadığını inceleyeceğiz.

Perabet Çoklu Hesap Açma Mümkün Mü?

Maalesef her kullanıcı yalnızca kendi adına kayıtlı bir profil açabiliyor ve bir diğer hesap oluşturma talebi anında reddediliyor. Kurallar ve yasalar gereğince, zaten ülkemizde yasaklanmış bir site olan Perabet’te sadece bir hesap açabiliyoruz. İkinci kez başka bir isimle ve farklı iletişim bilgileriyle hesap açmaya çalışan müşteriler tespit edilmektedir. Bu durumda hem yeni açılmaya çalışılan profil engellenir hem de eski ve gerçek hesaplar askıya alınır. Her birey yalnızca bir hesap profili açabilmektedir. Kullanıcının iletmiş olduğu kimlik numarası kontrol edilerek müşterinin gerçekliği hemen tespit edilebiliyor. Sicil sorunları olan, yasak ülkelerden bağlanmaya çalışan veya sisteme girişi engellenen kişiler kesinlikle bahis sitesine üye olamaz. Eski üyelerin de ikinci bir hesap açma şansı yoktur. Sistemde kimlik numaranız kayıtlı olduğundan zaten buna izniniz olmayacaktır. Rastgele bir TC no verirseniz, sistemden kontrol edileceği için girişiniz ve üyeliğiniz iptal edilecektir.

Perabet Genel Şart ve Kuralları

Perabet kurallar ve kullanım koşulları sitenin güncel internet sayfasında paylaşılmıştır. SSS bölümünden aradığınız yanıta ulaşabilir, en alttaki firma bilgileri ve iletişim menülerinden gerekli tüm bilgileri alabilirsiniz. Özellikle sitede işlem yapan müşteriler için hesap, bakiye, bahis, oyun, bonus ve ödeme işlemlerine dair detaylar açıklanmıştır.

Perabet İletişim Yöntemleri

Perabet iletişim yöntemleri sadece canlı destek uygulamasından ibaret tutulmamış. Pek çok farklı kanal üstünden sitede hizmet alabiliyorsunuz. Perabet eposta adresleri için iki farklı alternatif var. Bunlardan birincisi genel konular ve bilgi almak istediğiniz info@Perabet.com olarak öne çıkıyor. Eğer herhangi bir konu hakkında şikayetiniz varsa veya görüş belirtmek istiyorsanız bunun için de destek@Perabet.com eposta adresini kullanabiliyorsunuz.